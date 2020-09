Covid: ex voto di Bordighera per aver scampato la pandemia

Una raggiera d'argento per il crocifisso ligneo dell'oratorio di San Bartolomeo degli Armeni, nel centro storico: è l'ex voto delle parrocchie di Bordighera (Imperia) e della città stessa, donato, come spiegato dal parroco di Santa Maria Maddalena don Luca Salomone, "come segno di ringraziamento a Dio per questo anno di scampata pandemia qui". Il Covid-19, infatti, non ha colpito in maniera seria Bordighera, dove i casi che si sono registrati sono stati pochissimi e quasi nessuno dei contagiati ha avuto necessità di essere ricoverato in ospedale.

Alla cerimonia di esaltazione della santa croce ha partecipato anche il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che ha simbolicamente donato a nome della città al vescovo diocesano, monsignor Antonio Suetta, la raggiera per la croce. "Mi unisco al vostro ringraziamento per la protezione che il Signore ha steso su questa città nei riguardi della pandemia - ha detto il vescovo - Una protezione di cui tutti abbiamo goduto per quanto riguarda la nostra diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Bisogna continuare a mantenere le precauzioni per noi e per gli altri affinché questo difficile momento possa essere pienamente superato insieme e si ritorni alla normalità di sempre".

Suetta ha annunciato che, al termine dell'emergenza sanitaria, la diocesi organizzerà una grande processione sul mare che partirà dal comune di San Lorenzo al Mare e arriverà fino a Ventimiglia. (ANSA).