Covid: al San Martino nessun nuovo contagiato tra pazienti

E' di 25 pazienti testati e nessuna positività l'aggiornamento a questa mattina dato dalla direzione sanitaria del San Martino, dopo che ieri era emersa la positività di una infermiera e di un paziente al monoblocco del policlinico. Al momento, viene precisato, sono stati testati 32 operatori con 27 negativi e 5 in attesa di referto.

Ieri era emerso del contagio di una infermiera e di un paziente in uno spazio di degenza di Gastroenterologia e Chirurgia, un 48enne entrato in ospedale il 3 settembre per altra patologia e con sintomi di febbre e tosse dal 10 settembre. E già ieri erano appunto stati eseguiti i tamponi a tutti gli infermieri, i medici e i pazienti e spiegato che un nuovo controllo verrà comunque fatto dopo 7 giorni in chi è risultato negativo.

