Casa a fuoco, forse rogo doloso

Un appartamento è andato a fuoco nella notte in via delle Rovare a Genova, nel quartiere San Fruttuoso. Sul posto sono intervenute tra squadre dei vigili del fuoco. La casa era vuota al momento del rogo e non si registrano feriti. La polizia ha sequestrato l'abitazione: non si esclude, infatti, il gesto doloso.

Il rogo è partito da due stanze diverse. Un dettaglio che rende sempre più accreditata l'ipotesi del gesto doloso. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, nella casa risulta residente un uomo di 38 anni, albanese, che nelle scorse settimane era stato allontanato dai carabinieri dopo la denuncia della moglie per maltrattamenti in famiglia. L'appartamento è stato sequestrato e nelle prossime ore verrà sentito l'uomo per chiarire i suo spostamenti di ieri sera.