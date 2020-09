112 nuovi casi, 120 ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 12 SET - Sono 112 i nuovi casi di Covid-19 in Liguria e 120 gli ospedalizzati, 12 in più rispetto a ieri.

Undici pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Questi i dati inviati al ministero della Salute da Alisa e resi noti da Regione Liguria. Il maggior numero dei casi nell'Asl spezzina: sono 79, 32 contatti di caso confermato 1 accesso ospedale e 37 attività screening. Segue l'Asl genovese con 27 casi, di cui 10 contatti di caso confermato, 2 persone rientrate da viaggi e 15 attività screening. Sono proprio le province di Spezia e Genova a ricomprendere il maggior numero di casi positivi: 692 alla Spezia e 974 a Genova.

I tamponi effettuati sono 2.531. Secondo quanto riportato dal bollettino diffuso da Regione Liguria, non sono segnalati decessi per il periodo preso in considerazione.I soggetti in sorveglianza attiva infine sono 1.828, 832 nella sola provincia della Spezia. (ANSA).