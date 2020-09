Uil e Arcigay fanno formazione

Si chiama 'Diritti alla meta', è il corso di formazione organizzato Coordinamento Pari Opportunità della UIL Liguria e Arcigay Genova per abbattere gli stereotipi legati al mondo Lgbt nei luoghi di lavoro e, quindi, nella società. Un percorso formativo per per delegate e delegati sindacali, quadri e dirigenza. "L'obiettivo è decostruire stereotipi e pregiudizi di cui siamo portatori sani e, pertanto, sradicare forme di discriminazione attraverso la conoscenza e la consapevolezza di come siamo condizionati da una struttura sociale ancora fortemente etero-normata e binaria. La prima giornata è prevista martedì 15 settembre dalle 14 alle 18 presso Music for Peace a Genova. Apriranno i lavori Sheeba Servetto, segretaria regionale Uil Liguria e Claudio Tosi, presidente Arcigay Genova. Le conclusioni saranno affidate a Sonia Ostrica, coordinatrice nazionale Cpo Uil.