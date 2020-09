Scuola: 30% personale ha fatto test sierologico in Liguria

Ad oggi in circa 7 mila su 25 mila tra il personale scolastico in Liguria hanno usufruito della possibilità di effettuare i test sierologici gratuiti sulla positività al coronavirus, la percentuale di positività oscilla attorno al 2-2,5%. Lo riferisce il commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli oggi pomeriggio a Genova a margine della presentazione del piano regionale per la ripresa della scuola il 14 settembre. "Una percentuale di positivi comparabile con i dati che abbiamo sulla popolazione ligure, al momento nessuno dei settemila è risultato positivo al tampone", sottolinea Locatelli spiegando che nella totalità dei casi esaminati l'infezione è stata contratta in passato.(ANSA).