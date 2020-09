Sansa a Toti, a Spezia hanno paura

"Presidente Toti, si rende conto di quello che sta succedendo alla Spezia? Ci sono 573 positivi, più di quanti ce ne fossero ad aprile nel momento di picco del Covid. Ci sono 93 positivi in un giorno. Il rapporto tra positivi e testati è dell'8,6 per cento, quasi quattro volte la media italiana e molto più di quanto consiglia l'Oms per cercare di tenere sotto controllo l'epidemia. Lei ha dichiarato che il cluster è sotto controllo, ma pare che non sia così, la gente non le crede più". Lo afferma il candidato giallorosso alle regionali Ferruccio Sansa in una nota.

"Le persone a Spezia hanno paura per gli anziani, temono che si ammalino . Ci sono già persone in terapia intensiva, molte più della media nazionale. Si teme per i ragazzi che vanno a scuola: avete assicurato la sicurezza sugli autobus? Avete assicurato la sicurezza nelle scuole? I locali dove andranno i nostri bambini sono sicuri, sono sanificati? Abbiamo visto una sua fotografia mentre mangia la focaccia, forse ora è il momento di pensare alla Spezia".