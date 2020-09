Nuovo rogo in edificio di Arte

Un nuovo incendio è divampato in un appartamento disabitato dell'edificio di proprietà di Arte in via Tonale, a Cornigliano. Ieri, nel pomeriggio, era andato a fuoco il quadro elettrico nel vano scale e da subito il rogo era parso doloso. Ieri sera, a causa di un secondo incendio, diverse famiglie sono state evacuate per consentire le operazioni di spegnimento ai vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la polizia.