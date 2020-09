In scuole Genova banchi era Covid

Al Liceo Martin Luther King di Genova Sturla sono arrivati i nuovissimi banchi monoposto di ultima generazione. "La scuola ha speso una cifra considerevole per l'acquisto di banchi monoposto e innovativi per le classi prime digitali" si legge sul sito web dell'istituto genovese diretto dall'architetto Gianfranco Spaccini. "Abbiamo arricchito alcune aule con sistemi di proiezione ed e-board e altre sono in attesa di essere allestite". Nello stesso tempo, "alcune opere edilizie hanno permesso di creare aule più spaziose per accogliere gli studenti in sicurezza" è scritto ancora nelle pagine dedicate all'avvio del nuovo anno scolastico nelle quali, tra l'altro, si raccomanda "a tutti il rispetto delle cose che sono state acquistate con i soldi dell'intera comunità scolastica". Nel liceo del levante genovese sono attivi due corsi di studio: Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Sportivo. Nell'ambito del Liceo scientifico è attiva una "sezione digitale" che ha una forte connotazione laboratoriale e nella quale gli studenti dispongono di un tablet con il quale possono visualizzare la versione digitale dei libri delle varie discipline. Ciascuna classe di questo indirizzo è dotata di una e-board collegata ad un PC fisso che rende possibile la proiezione dei contenuti dei libri e di tutti i loro elementi multimediali (filmati-esercizi interattivi-figure dinamiche) e permette di accedere ad altri contenuti della rete.