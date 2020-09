Bersani, Sansa bella persona

(ANSA) - GENOVA, 11 SET - "Qui in Liguria c'è l'avanguardia di un esperimento politico, diciamolo pure mentre i 'quartieri generali' sono un po' incerti sul punto, qui ci si prova e credo che sia una buona semina. Non vedo altra strada per dare al Paese un bipolarismo sul serio, un campo progressista e il campo della destra, che purtroppo in Italia non è liberale, è spesso regressiva". Così Pier Luigi Bersani oggi pomeriggio a Genova a margine di un evento pubblico organizzato da Articolo Uno sostiene la candidatura di Ferruccio Sansa alla presidenza della Regione Liguria.

"Qui in Liguria non è una sfida semplice però è molto interessante, - afferma Bersani - per cosa dice la nostra compagine guidata da Ferruccio Sansa sul futuro della Liguria, temi come la sanità, il territorio e il lavoro sono strutturali centrali, che vanno presi con un altro piglio in questa Regione, non basta la comunicazione".

"Mi piace Sansa come candidato presidente, lo trovo una bella persona, naturalmente ha la freschezza della prima esperienza, ce n'è un pezzo da farsi, ma la si fa governando, anche io l'ho fatta governando, tutti la fanno governando, quindi penso che sia una persona che con i suoi valori può riassumere bene l'alleanza sinistra-M5S", aggiunge. (ANSA).