Scuole: sindaco Genova,riusciremo a aprirle tutte per lunedì

"Sono convinto che anche per quelle scuole, come per la Novaro nel quartiere di Borgoratti, dove si prospetta una riapertura con un paio di giorni di ritardo riusciremo a farcela entro lunedì, è una questione di rispetto nei confronti degli studenti che non devono perdere altri giorni". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, entrando a palazzo Tursi, ottimista sull'avvio di tutte le scuole cittadine. "Abbiamo effettuato lavori edilizi e di riqualificazione per moltissimi istituti in modo da metterli in condizioni di lavorare - dice - ora vediamo cosa succederà nei primi giorni dopo il rientro in classe, se ci saranno delle situazioni da sistemare avremo il weekend successivo e i giorni di stop per le elezioni per ottimizzare ulteriormente il sistema e arrivare alla settimana dopo al limite della perfezione".

