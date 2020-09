Scuola: Toti, il rinvio delle lezioni a Spezia non previsto

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - "In Liguria apriremo le scuole il 14 settembre, in tutte le province, nessuna esclusa. Fatto salvo alcuni casi nei singoli Comuni analizzati insieme alla direzione di Anci Liguria. La riapertura dal 14 avverrà decisamente in tutte le province, mi auguro che la decisione domani venga confermata dalla Direzione scolastica regionale". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza coronavirus ribadisce che l'aumento dei contagi alla Spezia non avrà ripercussioni sulla riapertura delle scuole il 14 settembre. "Il rinvio delle scuole non cambierebbe la situazione, - commenta - le scuole sono il luogo più sicuro dove poter tenere i nostri bambini". (ANSA).