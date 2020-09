Covid: multe a turisti alle Cinque Terre

Tre turisti sono stati multati a Monterosso, alle Cinque Terre (La Spezia) perché non indossavano la mascherina. I tre stranieri sono stati fermati dalla polizia municipale mentre passeggiavano in una affollata via Roma. Hanno ammesso di non avere con loro i dispositivi di protezione. Obbligatori, in tutta la provincia della Spezia, fino al 13 settembre anche all'aperto: lo prevede una ordinanza regionale dopo l'esplosione di contagi sul territorio. Sono scattate quindi tre sanzioni, per un totale di 1200 euro. "I controlli sono estesi anche sulle spiagge - conferma il sindaco Emanuele Moggia -. Abbiamo volontari della protezione civile che girano per il paese ammonendo chi non indossa la mascherina. E auto della municipale con autoparlanti che diffondono il messaggio in inglese e italiano". (ANSA).