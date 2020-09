Covid: Toti, prorogato obbligo mascherina alla Spezia

(ANSA) - GENOVA, 10 SET - Per contrastare l'aumento dei contagi covid alla Spezia domani il presidente della Regione Liguria varerà una nuova ordinanza che prolungherà di dieci giorni-due settimane l'obbligo di indossare la mascherina nella provincia 24 ore su 24 che scadeva il 13 settembre. Tre le altre limitazioni allo studio l'interdizione di alcune strade o piazze della movida dove si formano assembramenti e la sospensione di alcune manifestazioni. Lo annunciano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. "Nella giornata odierna abbiamo fatto quasi tremila tamponi in Liguria e l'unica criticità confermata è quella dell'Asl 5 spezzina, - commenta Toti - dove c'è un numero importante di contagi a cui corrisponde una stabilità del numero di ricoverati". "Nessuno minimizza la situazione e abbiamo cominciato a valutare eventuali misure da prendere, di certo sarà prorogato l'obbligo di indossare la mascherina. Non pensiamo a limitazioni della circolazione o della libertà d'impresa. La risposta sanitaria dell'Asl al momento è sufficiente, non ha bisogno di aiuti dal sistema regionale e la pressione ospedaliera resta invariata". (ANSA).