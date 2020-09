Covid: sindacati, a Spezia situazione esplosiva in aziende

"Tamponi a tappeto nelle aziende" del territorio spezzino, dove la "situazione è potenzialmente esplosiva". La richiesta arriva dalle segreterie regionali e provinciali della Spezia di Cgil, Cisl e Uil. L'aumento dei contagi che ha interessato La Spezia rischia di esplodere nei luoghi di lavoro, spiegano le organizzazioni sindacali. "Ormai sono decine le segnalazioni che ci arrivano dall'interno di aziende di possibili contagi Covid, in tutti i comparti, dai cantieri navali, alla grande distribuzione fino agli enti pubblici. Siamo molto preoccupati e lo sono le lavoratrici ed i lavoratori".

Oltre ai tamponi a tappeto occorrono "tracciamenti e isolamento dei casi positivi, per questo ultimo aspetto utilizzando gli ammortizzatori sociali a disposizione. Rischiamo un ritorno dell'epidemia peggiore della prima ondata". I sindacati chiedono l'intervento di Asl5, Comune, Provincia e Prefettura, oltre a fare appello alle associazioni datoriali per sensibilizzare e monitorare le aziende. (ANSA).