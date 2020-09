Covid: 114 positivi, più che raddoppiati, 93 solo a Spezia

Sono più che raddoppiati i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Liguria: sono passati da 41 a 114 a fronte di quasi 3000 tamponi (2966, per un totale di 259.510) mentre ieri erano stati 2351. I nuovi casi di persone infettate portano il numero dei positivi in regione a 2087. Era dal 15 giugno che il numero dei positivi era sotto quota 2000. E continua a crescere il numero dei positivi nello Spezzino, dove è attivo un cluster che ha costretto la Regione a imporre l'uso della mascherina sempre: nelle ultime 24 ore sono stati trovati 93 casi per un totale di 573 persone infettate su 2087.

Continuano a crescere anche gli ospedalizzati: sono 102, 4 in più rispetto a ieri. Restano 11 i pazienti in terapia intensiva.

Nello Spezzino gli ospedalizzati sono 66 (erano 65), con 6 in intensiva.

Le persone in sorveglianza attiva sono 1801, erano 1746, e quelle in isolamento domiciliare sono 839 erano 809.

Non ci sono stati decessi, che restano 1579.