Coppia rifiuta di indossare la mascherina, multa e denuncia

Non solo si sono rifiutati di indossare la mascherina, ma hanno anche negato agli agenti le proprie generalità: protagonista una coppia cinquantenne residente a Bolzano, che per questo motivo è stata denunciata e multata con una sanzione di 400 euro. L'episodio in un centro commerciale della Spezia, provincia interessata dall'aumento dei contagi da Covid-19, e dove da giorni è in vigore l'ordinanza regionale che obbliga all'utilizzo della mascherina tutto il giorno. Un'imposizione sulla quale da giorni è attivo un piano di controlli coordinati che vede impegnate tutte le forze dell'ordine.

"I dati rilevati dai controlli nella giornata di ieri, sono quelli di una comunità sostanzialmente rispettosa delle regole e collaborativa, fatta eccezione per sparuti casi isolati debitamente sanzionati" fanno sapere dalla Questura, la cui attività non è stata solo repressiva, ma anche di sensibilizzazione "verso numerose persone incontrate in strada che hanno subito aderito all'ammonimento sul corretto uso della mascherina" (ANSA).