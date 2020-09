Calcio: Genoa; Carrarese battuta in rimonta 2-1

Seconda amichevole in due giorni per il Genoa che ha sconfitto la Carrarese 2-1 dopo essere passato in svantaggio. Maran, tecnico del Grifone, ha schierato una formazione infarcita di riserve con i soli Masiello e Jagiello possibili titolari al fischio d'inizio. La Carrarese di Silvio Baldini ha giocato una buona gara con un ritmo già da campionato mettendo in difficoltà il Genoa di Maran in campo con il 3-5-2 diventato 3-4-2-1 nella ripresa.

Gialloblù toscani in vantaggio già al quinto minuto grazie ad un errore di Marchetti. Il portiere del Genoa ha sbagliato il rilancio servendo in area Caccavallo che lo ha battuto con una conclusione precisa. Per arrivare al pareggio bisogna attendere il 38' con Bianchi che, servito da Valietti, ha superato il portiere ospite con un colpo sotto.

Nel secondo tempo Genoa in crescita e con l'ingresso di Biraschi e Pinamonti Carrarese in difficoltà ma solo al 90' Masiello, raccogliendo una respinta della difesa su tiro di Pinamonti, ha segnato il gol della vittoria.