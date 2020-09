Anche Alassio rinvia apertura scuole

Il Comune di Alassio (Savona) ha deciso di posticipare l'avvio dell'anno scolastico che comincerà il 24 settembre. "Pur condividendo l'indirizzo della Regione in merito alla riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre esigenze tecniche e pratiche legate al rispetto delle disposizioni derivanti dalla vigente normativa in tema di emergenza sanitaria, ci costringono, in accordo con la Dirigenza Scolastica e i suoi vicari, a posticipare la riapertura delle scuole al 24 settembre prossimo". Lo scrive in una nota l'amministrazione comunale di Alassio (Savona) che ha deciso di procrastinare il suono della campanella al 24 settembre. "Solo in questo modo, infatti, - aggiungono dalla Città del Muretto - sarà possibile avviare l'anno scolastico garantendo le condizioni di assoluta sicurezza mantenendo inalterata la qualità del servizio scolastico come mensa, palestra e spazi comuni". Il Comune specifica "che saranno garantiti i 200 giorni di scuola senza aver modificato o ridotto gli spazi comuni necessari alla vita scolastica degli alunni di ogni ordine e grado". E' il secondo Comune in provincia di Savona a prendere questa decisione dopo Albenga.

I due comuni del Savonese vanno così a aggiungersi ai Comuni di Soldano, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, San Biagio della Cima (Imperia) e Bogliasco (Genova). (ANSA).