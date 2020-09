De Laurentis positivo, Ferrero in autoisolamento

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, come previsto dai vari protocolli, è in isolamento e farà il test-tampone. Lo si apprende da fonti interne alla società blucerchiata. Ferrero aveva preso parte ieri all'assemblea di Lega dove si trovava anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis, risultato positivo al Coronavirus ma, secondo le fonti, non aveva avuto contatti diretti con il patron partenopeo. (ANSA).