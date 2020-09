Genova, rissa con spranghe e bombe carta tra tifosi

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - E' al momento di due giovani tifosi genoani di 17 e 21 anni denunciati e di un tifoso sampdoriano di 20 anni lievemente ferito a una mandibola il bilancio della rissa scoppiata ieri sera in piazza Solari a San Fruttuoso a Genova. Sul posto sono arrivate almeno sei volanti della polizia e la digos dopo le chiamate preoccupate dei residenti della zona che hanno avvertito alcuni forti botti e visto diverse persone travisate e armate di bastoni. Se al momento non sono chiare le ragioni che hanno portato allo scontro per gli investigatori appare evidente che si sia trattato di una rissa cercata e organizzata, forse un appuntamento tra le due tifoserie oppure una spedizione punitiva.

All'arrivo dei poliziotti in piazza ieri sera i giovani erano quasi tutti fuggiti ad eccezione dei due denunciati e del ferito. Nessuno di loro secondo quanto appreso ha precedenti per violenze allo stadio né daspo. In piazza e nelle zone limitrofe sono stati trovati e sequestrati bastoni e cinture oltre ai resti di due bombe carta. La Digos sta acquisendo diverse telecamere della zona per arrivare a identificare tutti i partecipanti e ricostruire quanto accaduto (ANSA).