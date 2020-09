Genoa 2-1 al Carpi nella prima uscita ufficiale

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Andrea Favilli trascina il Genoa nella prima gara ufficiale della gestione Maran. In amichevole contro il Carpi , formazione di serie C, i rossoblù vincono 2-1 grazie ad una doppietta dell'attaccante, uno dei migliori della gara assieme al capitano del Genoa Davide Biraschi.

Maran ha schierato i suoi con il 3-5-2 con la sorpresa Radovanovic centrale di difesa e una coppia offensiva composta da Raul Asencio e Favilli. Proprio l'ex Juventus ha siglato la prima rete , dopo una bella discesa di Biraschi, appoggiando in gol l'assist del compagno. Nella ripresa sempre Favilli protagonista, prima si procura un calcio di rigore, poi batte il portiere avversario dagli undici metri per la doppietta personale. Nel finale il Carpi ha accorciato le distanze con Fofana, che ha chiuso con una botta precisa e forte un'azione insistita dei suoi. Molti gli assenti tra i giocatori del Genoa con Criscito, Sturaro, Cassata e Parigini rimasti a riposo precauzionalmente per piccoli acciacchi mentre Pinamonti e Pandev sono di rientro dai rispettivi impegni con le nazionali.

Domani il Genoa replicherà sempre alla Sciorba Stadium contro la Carrarese. (ANSA).