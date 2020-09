Fa rapina in negozio armato di mattone

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 SET - Rapina questa mattina in un alimentari a Marinella di Sarzana (La Spezia), con il ferimento di una persona nel corso della colluttazione. Secondo le prime indiscrezioni un uomo sarebbe entrato nel negozio brandendo un mattone. Per soccorrere la persona ferita è intervenuta la Pubblica Assistenza di Luni. Le indagini sono in corso, a cura dei carabinieri di Sarzana. Non è chiaro ancora che cosa il rapinatore abbia asportato dall'alimentari. (ANSA).