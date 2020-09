Calcio: Samp, Ramirez potrebbe restare ancora un anno

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Continua il pressing dell'Al Shaab dall'Arabia Saudita per il giocatore della Sampdoria Gaston Ramirez ma il centrocampista potrebbe restare in maglia blucerchiata visto il legame molto stretto tra di lui e il tecnico Claudio Ranieri. Il suo contratto con la Sampdoria va in scadenza nel 2021, la dirigenza doriana ha proposto altri due anni (fino al 2023) ma con ingaggio ridotto. Al Shaab ha messo sul piatto un ricco triennale da 3,5 milioni l'anno offrendo per cartellino del giocatore 4 milioni di euro. Dunque Ramirez potrebbe restare senza rinnovare e poi essere libero tra un anno di scegliere la sua destinazione. Intanto dalla Spagna rimbalza la notizia che il Celta Vigo ha rilanciato per il difensore Jeison Murillo: il club galiziano avrebbe proposto un prestito oneroso a 1 mln più obbligo di riscatto a 14 milioni di euro.

