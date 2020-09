Incendio di 5 motrici in porto a Genova, intervento Vvf

Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Genova in porto, a Calata Bettolo, per l'incendio di cinque motrici attaccate ai relativi rimorchi. Il pronto intervento di due squadre, con il supporto dell'autobotte, ha permesso di limitare i danni e salvare il carico presente nei container. Il Nucleo Investigativo Antincendi dei vigili del fuoco sta indagando sulle cause. (ANSA).