Imperiese senz'acqua;sindaco San Bartolomeo,turisti scappano

"La sconfitta di San Bartolomeo per non avere l'approvvigionamento idrico è la sconfitta di tutto il turismo del Ponente ligure: oggi abbiamo perso tutti quanti". Lo ha detto il sindaco di San Bartolomeo al Mare (Imperia), Stefano Urso, accorso in via Martiri della Libertà dove un'autobotte sta fornendo acqua alla popolazione dopo che tre guasti all'acquedotto Roja, a Imperia, hanno causato un black out idrico in tutto il Golfo Dianese.

"Mi dispiace - ha aggiunto il sindaco -. Perché più volte avevamo sottolineato il problema. Dalle sensazioni nell'ultimo periodo sotto l'aspetto tecnico è che prima o poi arrivasse qualche rottura che poteva comportare disagi enormi per i residenti e per i tanti turisti che ancora constatavano le nostre località e che ora stanno tutti quanti scappando via".

Il sindaco ha dichiarato di aver sentito diversi albergatori che lo hanno informato della partenza anticipata di numerosi turisti. "Non ci sarà acqua per i prossimi due o tre giorni", ha concluso Urso. "Ritengo si debba dichiarare immediatamente lo stato di emergenza per tutti i comuni interessati. Così facendo la Regione potrà intervenire con fondi emergenziali e finanziare finalmente la posa di un nuovo tubo", ha invece dichiarato il vicesindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. (ANSA).