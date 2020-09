Imperiese senz'acqua, scatta piano emergenza per l'ospedale

E' stato attivato il piano di emergenza all'ospedale di Imperia a seguito del grave guasto all'acquedotto del Roja e all'interruzione dell'erogazione di fornitura di acqua prevista per la giornata odierna nel tratto da Andora a San Lorenzo al Mare. A fronte di tale situazione, annuncia l'Asl 1 dell'imperiese in una nota, all'ospedale di Imperia è stata disposta la sospensione dell'attività chirurgica programmata e di una parte di attività operativa ambulatoriale.

Verranno garantite le urgenze chirurgiche. Anche l'attività del Palasalute potrebbe subire delle variazioni nei servizi.

In collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Protezione civile, l'Asl1 sta predisponendo un rifornimento di acqua tramite autobotti per garantire l'operatività ospedaliera, afferma l'azienda sanitaria scusandosi per il disagio. Per eventuali informazioni invita a contattare l'Urp, Ufficio Relazioni con il Pubblico di Asl1, dalle 8.30 alle 13 al numero 0184 536 656 (ANSA).