Tempesta su Genova, danni e allagamenti

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - Una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento ha colpito Genova, in allerta arancione dalla mezzanotte, tra le 2 e le 5 del mattino. In tutta la città si sono verificati danni, allagamenti e blackout. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti in via Sturla, via Fillak, via Albaro e in molte altre zone della città, interventi ancora in corso. Nella zona collinare di Genova un fulmine è entrato nell'impianto elettrico di un'abitazione e una lavatrice ha preso fuoco. Gli abitanti sono stati fatti sfollare dai Vigili del fuoco. Problemi all'illuminazione pubblica e agli impianti semaforici. Una tromba d'aria si è abbattuta vicino al terminal Psa tra Prà.

Sull'A26, chiuso e riaperto il casello di Masone per uno smottamento. Poco dopo l'alba la struttura temporalesca si è divisa in due parti, una diretta verso l'entroterra di Sestri Levante, l'altra è tornata verso Genova (ANSA).