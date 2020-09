Spezia, stretta sulla movida

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - "Revoco l'ordinanza che permette musica nei locali pubblici, dalle 18 alle 22, fino a quando la situazione non sarà normalizzata". Stretta sulla movida da parte del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dopo il vertice di stamani in Prefettura sulle disposizioni per l'emergenza covid nello spezzino. "Monitoriamo la situazione giorno per giorno. Avremo bisogno di una settimana, dieci giorni, per vedere gli effetti dell'ordinanza regionale" che impone l'utilizzo delle mascherine h24 nei luoghi pubblici. (ANSA).