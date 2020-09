Ruba su bancarelle e minaccia agenti pm

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - Prima ruba sulle bancarelle del mercatino di piazza Matteotti a Genova, poi aggredisce e minaccia di morte gli agenti con un paio di forbici. L'uomo, un 47enne, italiano senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia locale. L'uomo, visibilmente ubriaco, dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la segnalazione della titolare di uno dei banchi, ha incominciato a minacciare gli agenti, uno dei quali è stato anche colpito a una gamba. E' finito in manette per furto aggravato in flagranza. A suo carico anche i reati di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e rifiuto di declinare le generalità. Stamattina il processo per direttissima. (ANSA).