Genoa festeggia 127 anni di vita

Compleanno numero 127 per il Genoa Cricket and Football club, nato il 7 settembre del 1893, prima squadra a nascere in Italia. Moltissimi i tifosi rossoblù che ieri sera hanno atteso la mezzanotte in piazza De Ferrari per festeggiare il compleanno del club più antico d'Italia tra cori, fumogeni e fuochi d'artificio.

In occasione dell'anniversario, la società di Enrico Preziosi ha lanciato anche la nuova prima maglia realizzando un filmato che ha visto come protagonisti cinque abbonati nati proprio il sette settembre, ai quali è stata regalata la nuova divisa ufficiale.

Nel frattempo la società si muove sul mercato e cerca di prendere Roberto Inglese quale nuovo obiettivo per l'attacco. La punta del Parma ha già giocato peraltro con Maran durante i suoi anni al Chievo. Per Inglese il Genoa è pronto a mettere sul piatto soldi e Favilli. Sempre viva la pista Ranocchia per la difesa, pronto nel caso un biennale, e quella che porta allo spagnolo Borja Valero, svincolato dall'Inter, per il centrocampo.