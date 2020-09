Covid: alla Spezia altre due morti

La Liguria ha registrato 3 nuove morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore e 59 positivi in più rispetto a ieri. I casi sono concentrati in provincia della Spezia dove da alcuni giorni si sta lottando contro un focolaio. Le persone persone morte sono due donne di 86 e di 84 anni entrambe ricoverate presso l'ospedale di Sarzana, e un uomo di 95 anni, ricoverato in geriatria all'ospedale San Bartolomeo Sarzana e residente a Riomaggiore. Nello spezzino ci sono 7 ricoverati in terapia intensiva, uno in più di ieri, 54 in terapia a media intensità. Secondo i dati trasmessi dall'agenzia pubblica Alisa al ministero dei nuovi positivi 11 sono nel Genovese.