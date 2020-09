Con stipendi M5s regalo a Gaslini

Saranno destinati all'ospedale Gaslini di Genova gli oltre 59 mila euro restituiti dal gruppo del M5S in Consiglio regionale a seguito del taglio degli stipendi dei consiglieri Fabio Tosi e Andrea Melis. La donazione è stata finalizzata all'acquisto di attrezzature sanitarie e al miglioramento dell'ospedale pediatrico. Il bonifico odierno ammonta a 59.096 euro. "Alla fine, quello che conta per davvero sono gli impegni presi e mantenuti - commentano Tosi e Melis -: come sempre, sui nostri stipendi, noi del M5S ci diamo 'un taglio' e cerchiamo di volta in volta di individuare iniziative utili per tutti i cittadini. Questa volta abbiamo scelto di sostenere l'ospedale pediatrico Gaslini, un'istituzione di tutti i liguri ma non solo, che da sempre si dedica e dà tanto ai nostri piccoli".