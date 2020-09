Bucci, città cresca con mascherina

(ANSA) - GENOVA, 07 SET - "Il covid deve preoccupare tutti anche se il nostro obiettivo resta quello di non morire di Covid né di fame. E' importante rispettare alcune precauzioni, dalla mascherina al distanziamento perché non possiamo permetterci di penalizzare ancora la nostra economia". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci a margine della firma del protocollo per il lavoro con i segretari di Cgil, Cisl e Uil. "La città deve crescere ma deve farlo con la mascherina - ha detto il sindaco -. A Genova il contagio è sotto controllo, così come a Savona o a Imperia. Alla Spezia è successo qualcosa di strano che non posso spiegare io perché non sono un tecnico ma il nostro sistema sanitario è in grado di risolvere qualunque problema si sia presentato finora quindi andiamo avanti così. Non dobbiamo chiuderci in casa ma rispettare delle fondamentali precauzioni".

