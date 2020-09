Maltempo, allerta arancione

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - Allerta meteo per piogge diffuse e temporali. E' di colore giallo a Ponente, nell'Imperiese dalle 20 di questa sera alle 9 di domani, e in tutte le altre zone della regione fino a questa mezzanotte dove poi si trasforma in arancione fino alle 12 di domani. Lo rende noto Arpal. Il peggioramento del meteo è dovuto a una perturbazione in arrivo dalla Francia. Prime piogge dal pomeriggio, poi in serata saranno più intense con forti temporali locali. Il maltempo si farà sentire nella notte e domani mattina soprattutto nel centro della Liguria e nel Levante. Fenomeni importanti ci saranno anche a Ponente, in particolare nel Finalese. (ANSA).