Covid: non vuol indossare mascherina, multato a Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 SET - Prima multa per violazione dell'ordinanza che impone in tutta la provincia della Spezia di indossare la mascherina, sempre e ovunque, emessa dopo l'impennata di contagi. Nei guai è finito un ragazzo italiano di 18 anni. E' accaduto ieri notte in via Martino della Battaglia.

Il giovane è stato multato peer 400 euro perché era con altri giovani e nonostante sia stato più volte invitato a mettere la mascherina si è rifiutato di farlo. Ai poliziotti che cercavano di convincerlo si è rivolto con frasi oltraggiose e con atteggiamento ostile, tanto che gli agenti hanno chiesto l'intervento di un'altra volante. Il giovane che fa parte di una baby gang smantellata nei mesi scorsi e che era già finito nei guai per lesioni, furto, spaccio, è stato denunciato per oltraggio.

Durante i controlli per il rispetto dell'ordinanza , le forze di polizia hanno riscontrato più attenzione al rispetto delle norme anticovid tra i giovani della movida spezzina ed hanno distribuito mascherine a chi non le aveva. (ANSA).