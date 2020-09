Calcio: Spezia, Pumas non chiude a cessione Iturbe

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 SET - Lo Spezia non molla la presa su Juan Manuel Iturbe, talento paraguaiano esploso nel Verona ma non brillante quando fu acquistato dalla Roma. Oggi gioca nei Pumas in Messico e il presidente del club non ha detto no alla cessione. "Non c'è chiusura, ma lo vedo complicato nonostante ci sia tempo per parlarne. Forse sarebbe più facile a dicembre, per adesso nulla di concreto", ha detto nelle scorse ore a Diario Récord il presidente del club Jesús Ramírez. Intanto il club ligure guarda in Grecia per Daniele Verde, scuola Roma che sta facendo molto bene con l'Aek Atene dove ha collezionato trenta presenze con sei gol e cinque assisti. Potrebbe arrivare a titolo definitivo per una cifra vicina ai due milioni di euro.

(ANSA).