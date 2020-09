Amichevole Derthona-Sampdoria 0-3

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - Una Sampdoria sperimentale sotto gli occhi del presidente Massimo Ferrero vince a Tortona con il Derthona. Finisce 3-0 , assente tra i blucerchiati Quagliarella a riposo visti i carichi intensi di questi giorni. Ranieri sceglie ancora il 4-4-2 e prova La Gumina come esterno sinistro di centrocampo. In campo il colombiano Murillo vicino alla cessione: in corsa Celta Vigo e Galatasaray.

Nel primo tempo l'unica emozione arriva col palo della Sampdoria colpito da Palumbo al 19' Per il resto poche segnalazioni sul taccuino. Nella ripresa l'ingresso di Ramirez vivacizza la manovra doriana ed è proprio il giocatore sudamericano che porta la Samp in vantaggio al 19': di testa sfrutta al meglio un cross di Verre. Il raddoppio è firmato da Leris al 25' con un tiro non irresistibile. Nel finale di gara (43' st) tris blucerchiato con il rigore conquistato da Bahlouli e realizzato da Bonazzoli (3-0).

La squadra di Ranieri tornerà in campo mercoledì a Piacenza, contro i padroni di casa che giocano in Lega Pro. (ANSA).