Scuola: a Genova due non riescono ad aprire

Adeguamento alle norme anticovid e lavori edilili fanno slittare l'apertura di due scuole a Genova.

Sono due plessi dell'Istituto comprensivo San Martino - Borgoratti. La decisione riguarda la scuola Novaro a cuasa di lavori edile e la scuola Perasso dove non è stato ancora possibile adeguarsi alle norme anticovid. Lo ha comunicato la direzione dell'Istituto comprensivo con un messaggio sulla pagina Facebook. Lo apprende l'ANSA che ha ricevuto la segnalazione da una famiglia che ha un bambino iscritto in una delle due scuole. La Novaro e la Perasso hanno classi per la scuola materna e la scuola elementare e la decisione riguarda oltre 300 alunni. La direzione non ha ancora comunicato il giorno della riapertura, ma ha fatto sapere che la decisione verrà presa durane un Consiglio di istituto che si terrà il 10 settembre. (ANSA).