Regionali Liguria: Bellanova, perché Pd appoggia Sansa?

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - "Ferruccio Sansa ha un'idea di sviluppo che è il contrario di quello che serve alla Liguria.

Non capisco come il PD abbia potuto accettare una candidatura di questo tipo per le regionali". Lo ha detto la Ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova durante un tour elettorale nello Spezzino. "In questa regione c'è bisogno di politiche riformiste, che devono dire i sì e i no giusti, c'è bisogno di impegno per realizzare opere in tempi rapidi, opere che devono essere fatte, grandi e piccole. Non possiamo avere opere pensate 30 anni fa su cui si continua a discutere avendo sia i finanziamenti sia la progettazione, come avviene per la Gronda autostradale. Votare Italia Viva significa mettere in campo una nuova classe dirigente, che porta competenze e professionalità, un classe che vuol fare", ha detto la ministra che si trova in Liguria per sostenere i candidati della Lista Massardo.

In Liguria il centrosinistra si ripresenta spaccato con Italia viva che corre da sola sostenendo il professore universitario Aristide Massardo. Avvenne così anche cinque anni fa con la sinistra che non appoggià la candidata del Pd Raffaella Paita ora in Iv.

"Quelli che rischiano di far perdere il centrosinistra quest'anno sono gli stessi che 5 anni fa hanno fatto perdere Raffaella Paita, proprio perché anziché misurarsi con un programma riformista si sono misurati con battaglie interne, spesso inqualificabili". (ANSA).