Polizia sequestra 32 kg di droga, un arresto

(ANSA) - PERINALDO, 05 SET - Un ex commerciane in pensione, di 62 anni di Perinaldo è stato arrestato dalla polizia, che lo ha trovato in possesso di 32 chilogrammi di marijuana, 120 grammi di cocaina e 105 piante recise di canapa indiana, oltre ad accessori per il confezionamento della droga. Sequestrata pure una betoniera, nella quale sono state rinvenute tracce di marijuana, una bilancia di precisione, un trita foglie professionale e uno smartphone. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato di Ventimiglia, che lo hanno colto di sorpresa nella sua dimora. Le perquisizioni sono state eseguite in un terreno agricolo poco lontano dal paese della Val Verbone, dove sono state eseguite le perquisizioni personali e domiciliari. (ANSA).