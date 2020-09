'Commissario Lupo' trova hashish in una scarpa

Circa 23 grammi di hashish nascosti in una scarpa. A ritrovarli è stato il "commissario Lupo", il nuovo cane antidroga della polizia locale di Albenga.

Il ritrovamento è avvenuto ieri, quando gli agenti hanno notato la presenza di alcune persone in un appartamento che occupato abusivamente è diventato un luogo per attività illecite.

"Continua la lotta allo spaccio nella nostra città - commenta il sindaco Riccardo Tomatis - Sappiamo che non è semplice, ma i nostri sforzi e l'attenzione della nostra amministrazione sono massimi. Sono certo che la cooperazione tra la polizia locale e le forze dell'ordine continuerà a dare risultati". (ANSA).