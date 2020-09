Amichevoli: Alessandria-Sampdoria 2-2

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - C'è da ancora da crescere, la Sampdoria pareggia nella prima amichevole stagionale ad Alessandria con i padroni di casa che militano in Lega Pro.

Finisce 2-2 in un match dal sapore speciale vista la parziale riapertura dello stadio Moccagatta in Piemonte: 1000 i posti disponibili, ne sono stati occupati 525.

Impossibile giudicare la squadra di Ranieri viste le molteplici assenze ma il dato positivo arriva dalla coppia Quagliarella-Bonazzoli che guideranno l'attacco per tutta la stagione. Il primo segna dopo 8' minuti su assist di Verre, mentre il secondo raddoppia al 14' della ripresa con un bel colpo di testa proprio su assist di Quagliarella. Nel mezzo (al 38' del primo tempo) il momentaneo pareggio dell'Alessandria con Eusepi su rigore. È al 43' della ripresa pareggio di Poppa che sfrutta un'incertezza della difesa doriana. Al test non ha partecipato il portiere blucerchiato Audero che non era stato convocato perché bloccato da una reazione allergica causata dalla puntura di un insetto al polpaccio destro. (ANSA).