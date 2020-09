Regionali: Meloni, in Liguria la politica delle cose fatte bene

"I due governatori sicuri della riconferma sono i due di centrodestra, Toti e Zaia: i quattro in bilico sono quelli del centrosinistra. La Liguria non è storicamente una regione di centrodestra, è una regione dove il consenso che abbiamo lo abbiamo conquistato dimostrando cosa sappiamo fare. Una regione in cui posso fare campagna elettorale non dicendo cosa faremo ma cosa abbiamo fatto. Perché la politica fatta bene non ha problemi a conquistare consenso". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni durante una iniziativa elettorale a Savona parlando del governo di centrodestra in Liguria guidato da Giovanni Toti. (ANSA).