Genoa, per la porta torna Perin

Mattia Perin torna a vestire la maglia del Genoa. Dopo giorni di trattative per riportare il giocatore a Genova, dove ha giocato da gennaio contribuendo alla salvezza, la Juventus e il club di Enrico Preziosi si sono accordati per il prestito.

Perin è già in città ed ha preso alloggio presso il ritiro della squadra al Tower Hotel dell'aeroporto. Nel pomeriggio potrebbe già prendere parte al suo primo allenamento, il secondo della giornata,.

L'ufficialità del passaggio è attesa in giornata quando saranno completati gli ultimi adempimenti burocratici. (ANSA).