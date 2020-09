Covid: capienza chiese in Liguria torna a normalità

(ANSA) - GENOVA, 04 SET - A partire da oggi in Liguria la capienza massima consentita nelle chiese e nei luoghi di culto ritorna quella pre covid, pur con l'uso della mascherina ancora obbligatorio. Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Giovanni Toti, che toglie i limiti di accesso negli edifici religiosi. "Non ci sarà più un numero massimo di persone da rispettare, ma resterà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere sempre il metro di distanza, tranne tra congiunti e persone che condividono abitualmente la vita sociale. - dichiara Toti - Mentre lavoriamo alla riapertura delle scuole in sicurezza, questo è un ulteriore passo avanti verso la normalità, in accordo con la Conferenza Episcopale della Liguria". (ANSA).