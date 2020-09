Aspetta la ex sotto casa e la picchia, arrestato 36 enne

(ANSA) - GENOVA, 04 SET - Ha atteso la ex sotto casa armato con un coltello da cucina. Le è entrato in macchina e, dopo averla minacciata, l'ha colpita con schiaffi e pugni. La vittima, di 32 anni, genovese, è riuscita a disarmarlo, per scappare verso casa chiamando la polizia. L'uomo, un 36 enne di Genova è stato così arrestato per lesioni aggravate e rapina aggravata. Gli agenti intervenuti rapidamente sul posto hanno trovato l'uomo ancora appostato vicino all'appartamento della donna, con le chiavi della macchina e la borsa della donna.

Vicino alla vettura è stato poi trovato un coltello. Il 36enne è stato accompagnato presso il carcere di Marassi. (ANSA).