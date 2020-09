Porto Spezia: Consiglio Stato,ok spostamento storiche marine

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 SET - Il Consiglio di Stato ha confermato con una sentenza la validità delle azioni portate avanti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, sul trasferimento delle storiche marine del Canaletto necessarie all'attuazione del Piano regolatore portuale della Spezia. Si tratta di una porzione del fronte mare, tra banchine e terminal portuali, rimasto in uso a pescatori e rimessaggi, che verranno trasferiti a molo Pagliari. La nuova sentenza del Consiglio di Stato, depositata il 31 agosto, segue l'impugnazione da parte dei concessionari dei pronunciamenti del Tar della Liguria del 2013 che avevano dichiarato inammissibili i ricorsi. Il Consiglio di Stato ha confermato, aggiungendo che la società Scafi Srl, unica rimasta a portare avanti la battaglia dopo che gli altri concessionari avevano rinunciato ad atti e giudizi, non avendo più la qualifica di concessionario dal 2015 occupa quegli spazi demaniali sine titulo, quindi senza legittimazione per proporre ricorso. "La sentenza - commentano dall'Authority - chiude definitivamente un lungo contenzioso.

Auspicando di avere definitivamente archiviato la stagione del contenzioso, ci si potrà ora concentrare sullo sviluppo del porto e sulla attuazione del Piano Regolatore Portuale". (ANSA).