Covid: ancora in crescita malati in terapia intensiva

Sono in crescita, in Liguria, i malati affetti da covid 19 che sono costretti alle cure ospedaliere. Gli ospedalizzati sono 46, 4 più di ieri. Tra questi i malati in terapia intensiva sono 7, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti. Emerge dai dati elaborati dalla Regione che registrano anche il decesso di un uomo di 88 anni all'ospedale di Sarzana che era già stato segnalato da Alisa. I nuovi positivi sono 22: 8 rivelati da attività di screening, e 14 in pazienti sintomatici. Complessivamente i positivi sono 1650, 14 più di ieri. Sono stati compiuti 2614 tamponi per un totale di 244.415. In isolamento domiciliare ci sono 581 persone, 18 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1678, 67 più di ieri.

I nuovi positivi sono stati riscontrati 11 nella Asl3 di Genova, 8 nello Spezzino e 3 nell'Imperiese (ANSA).