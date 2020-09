Berlusconi, Fi determinante per confermare Toti

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - "Faccio a tutti la promessa di essere presto con voi a festeggiare i successi di Forza Italia, dei suoi alleati, della coalizione di centro destra, anche in Liguria. Sono molto lieto che nella vostra regione l'area moderata alternativa alla sinistra si sia ricomposta, e questo grazie all'iniziativa e alla saggezza del nostro caro Carlo Bagnasco", coordinatore Fi in Liguria, "in un progetto unitario, che vede la partecipazione degli azzurri di Forza Italia, degli amici di Liguria popolare e del movimento civico che fa capo a un protagonista della storia di Forza Italia quale Claudio Scajola". Questo "grazie a un progetto unitario. Il nostro apporto alla coalizione di centro destra sarà determinante sul piano dei numeri e delle idee per una riconferma di Giovanni Toti alla guida della Liguria e per assicurare alla Liguria cinque anni di buon governo". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente a un convegno di Azzurro Donna, il movimento femminile di Fi, a Genova a cui ha partecipato il vicepresidente del partito Antonio Tajani.

Berlusconi, da ieri positivo al Covid, ha aggiunto: "Voglio rassicurarvi che sto abbastanza bene e continuo a lavorare e parteciperò in tutti i modi possibili alla campagna elettorale in corso". Il leader di Fi ha sottolineato che "tanta vicinanza mi ha commosso ed è il miglior incentivo ad andare avanti avendo ben presente la sofferenza di tante famiglie vittime di questa malattia insidiosa" alle quali va "la mia partecipazione e il mio affetto". "Grazie al presidente Mattarella, al presidente del consiglio Conte, al ministro degli esteri Di Maio, all' ambasciatore degli Stati Uniti ai parlamentari di ogni schieramento politico. agli esponenti politici del centro sinistri a cominciare dal segretario Zingaretti ai cittadini", ha detto Berlusconi. (ANSA).